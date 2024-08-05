Гімнаст Ілля Ковтун здобув "срібло" на Олімпіаді

Український гімнаст Ілля Ковтун отримав срібну медаль на Олімпійських іграх у вправах на паралельних брусах, пише УП. 20-річний мешканець Черкас заробив 15,500 бала. Інший український гімнаст, Олег Верняєв, впав зі снаряда та втратив чимало балів – 13,300.
Золоту медаль отримав китайський гімнаст Цзоу Цзиньюань – він здобув 16,200 бали. Цзиньюань є олімпійським чемпіоном на паралельних брусах у Токіо-2020.
Бронзову нагороду здобув японець Шинносуке Ока, який є дворазовим олімпійським чемпіоном.
- Зараз Україна має одне "золото", здобуте стрибункою Ярославою Магучіх, "бронзу" метальника молота Кохана, "бронзу" від стрибунки Ірини Геращенко. "Золото" виграла і збірна України з фехтування. А Сергій Куліш взяв "срібло" в стрільбі з гвинтівки.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Олімпійська історія Ольги Харлан: від сенсації Пекіна до кульмінації Парижа".