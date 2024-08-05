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Гімнаст Ілля Ковтун здобув "срібло" на Олімпіаді

"Золото" завоював спортсмен із Китаю, а "бронзу" – з Японії. 

Гімнаст Ілля Ковтун здобув "срібло" на Олімпіаді
Ілля Ковтун
Фото: Верховна Рада

Український гімнаст Ілля Ковтун отримав срібну медаль на Олімпійських іграх у вправах на паралельних брусах, пише УП. 20-річний мешканець Черкас заробив 15,500 бала. Інший український гімнаст, Олег Верняєв, впав зі снаряда та втратив чимало балів – 13,300. 

Золоту медаль отримав китайський гімнаст Цзоу Цзиньюань – він здобув 16,200 бали. Цзиньюань є олімпійським чемпіоном на паралельних брусах у Токіо-2020.

Фото: НОК України в Facebook

Бронзову нагороду здобув японець Шинносуке Ока, який є дворазовим олімпійським чемпіоном. 

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