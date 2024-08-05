Розклад змагань Олімпіади-2024 на 5 серпня

Сьогодні, 5 серпня, на Олімпійських іграх за медалі поборються четверо українців. Зокрема, Павло Коростильов змагатиметься у стрільбі зі скорострільного пістолета з 25 метрів, Вікторія Ус розпочне свій шлях до медалі з чвертьфіналу в екстрим-слаломі, а Олег Верняєв та Ілля Ковтун виконуватимуть вправи на паралельних брусах.
Розклад змагань на 5 серпня:
9:00. Тріатлон, змішана естафета
10:00. Стрільба, мікст, скіт, кваліфікація
10:30. Стрільба, швидкісний пістолет, 25 метрів, фінал. Павло Коростильов
10:45. Бадмінтон, одиночний розряд, медальні матчі, жінки
11:00. Стрибки у воду, 10-метрова вишка, кваліфікація. Софія Лискун
11:50. Легка атлетика, біг на 400 метрів з бар‘єрами, додаткові забіги. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук
12:20. Легка атлетика, біг на 400 метрів, додаткові забіги. Олександр Погорілко
12:45. Спортивна гімнастика, вправи на паралельних брусах, чоловіки. Олег Верняєв та Ілля Ковтун
14:33. Спортивна гімнастика, вправи на поперечині, фінал, жінки
15:23. Спортивна гімнастика, вільні вправи, фінал, жінки
16:00. Жіноча боротьба, попередні раунди, до 68 кг, жінки. Тетяна Сова-Ріжко
16:30. Веслування, байдарковий крос, чвертьфінал, жінки. Вікторія Ус
17:15. Веслування, байдарковий крос, півфінал, фінал, жінки
19:00. Футбол, півфінали, чоловіки
20:00. Легка атлетика, стрибки з жердиною, фінал, чоловіки
21:30. Легка атлетика, метання диска, фінал, жінки
20:54. Велоспорт, трек, командний спринт, жінки
22:00. Баскетбол 3х3, півфінали, фінали
22:15. Легка атлетика, біг на 5000 метрів, фінал, жінки
22:45. Легка атлетика, біг на 800 метрів, фінал, жінки
Нагадаємо, Україна має в активі 6 медалей: 2 золота, срібло й 3 бронзи.