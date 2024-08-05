Розклад змагань Олімпіади-2024 на 5 серпня

Сьогодні, 5 серпня, на Олімпійських іграх за медалі поборються четверо українців. Зокрема, Павло Коростильов змагатиметься у стрільбі зі скорострільного пістолета з 25 метрів, Вікторія Ус розпочне свій шлях до медалі з чвертьфіналу в екстрим-слаломі, а Олег Верняєв та Ілля Ковтун виконуватимуть вправи на паралельних брусах.

Розклад змагань на 5 серпня:

9:00. Тріатлон, змішана естафета

10:00. Стрільба, мікст, скіт, кваліфікація

10:30. Стрільба, швидкісний пістолет, 25 метрів, фінал. Павло Коростильов

10:45. Бадмінтон, одиночний розряд, медальні матчі, жінки

11:00. Стрибки у воду, 10-метрова вишка, кваліфікація. Софія Лискун

11:50. Легка атлетика, біг на 400 метрів з бар‘єрами, додаткові забіги. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук

12:20. Легка атлетика, біг на 400 метрів, додаткові забіги. Олександр Погорілко

12:45. Спортивна гімнастика, вправи на паралельних брусах, чоловіки. Олег Верняєв та Ілля Ковтун

14:33. Спортивна гімнастика, вправи на поперечині, фінал, жінки

15:23. Спортивна гімнастика, вільні вправи, фінал, жінки

16:00. Жіноча боротьба, попередні раунди, до 68 кг, жінки. Тетяна Сова-Ріжко

16:30. Веслування, байдарковий крос, чвертьфінал, жінки. Вікторія Ус

17:15. Веслування, байдарковий крос, півфінал, фінал, жінки

19:00. Футбол, півфінали, чоловіки

20:00. Легка атлетика, стрибки з жердиною, фінал, чоловіки

21:30. Легка атлетика, метання диска, фінал, жінки

20:54. Велоспорт, трек, командний спринт, жінки

22:00. Баскетбол 3х3, півфінали, фінали

22:15. Легка атлетика, біг на 5000 метрів, фінал, жінки

22:45. Легка атлетика, біг на 800 метрів, фінал, жінки

Нагадаємо, Україна має в активі 6 медалей: 2 золота, срібло й 3 бронзи.