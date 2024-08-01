Українець Сергій Куліш взяв “срібло” у стрільбі з гвинтівки на Олімпіаді у Парижі

Український стрілець Сергій Куліш здобув срібну медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі ‒ у фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Це друга медаль для України на Олімпіаді. 29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан взяла "бронзу".

Про це пише Суспільне спорт.

Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі. У відборі він показав третій результат, причому у положеннях на коліні та стоячи вибивав 199 з 200 очок.

У фіналі стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів на рівні Олімпіади Куліш виступав вдруге. На попередніх Іграх у Токіо він тривалий час боровся за медаль, однак у вирішальний момент здійснив випадково постріл у чужу мішень і став у підсумку восьмим.

Як Куліш здобув медаль

Формат змагань передбачав, що спортсмени виконають три серії по п'ять пострілів у двох положеннях, на коліні та лежачи, та ще дві — у положенні стоячи, після чого розпочинаються серії пострілів на вибування.

У стрільбі на коліні Куліш виконав два постріли з 15 не в "десятку" — дев'ятим та 11-м пострілами.

Однак на позиції лежачи Куліш відіграв гандикап: вибив не менше 10.3 очок. А останнім пострілом взагалі вибив 10.8 очок, завдяки чому піднявся на третю позицію.

Після першої серії пострілів стоячи Куліш продовжував утримувати третє місце, але випереджав представника Індії Свапніла Кусале лише на 0.1 очка.

А після другої серії пострілів Куліш взагалі йшов лідером: четвертим пострілом вибив 10.9 очки. Відрив від четвертого місця в українця складав 2.1 очка, однак від другого — лише 0.1 очко.

У підсумку Куліш став віцечемпіоном Олімпіади: поступився лише китайцеві Ліу Юкуну.