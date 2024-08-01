Сестри Кіченок вийшли до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024

Українки Людмила та Надія Кіченок обіграли в 1/8-й парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024 американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Даніель Коллінз / Дезіре Кравчик (США, 4) - 2:1 (3:6, 6:4, 10:7)

Даніель Коллінз на своїй дебютній Олімпіаді не завершила одиночний матч з Ігою Швьонтек, посилаючись на травму, але вийшла на гру з сестрами Кіченок.

Таким чином, втретє в історії український тандем гратиме у жіночому парному чвертьфіналі Олімпіади з тенісу. Наступними суперницями сестер стане восьмий сіяний тандем Крістіни Букси та Сарри Соррібес Тормо з Іспанії.

Сестри Кіченок - останні українські тенісистки в парі Олімпіади-2024. Перед матчем другого раунду зі змагань знялися сьомі сіяні Марта Костюк і Даяна Ястремська.