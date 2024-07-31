"Партизан" - "Динамо": сьогодні відбудеться матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Сьогодні відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2024/25 між сербським "Партизаном" з Белграда та київським "Динамо".

Гра пройде на стадіоні "Партизан" у столиці Сербії і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Головний арбітр - Маріан Барбу, його асистентами будуть Міхай Маріка та Імре Ласло Буксі, а резервним рефері – Себастіан Колтеску.

Орієнтовні склади

"Партизан" : А. Йованович — де Медіна, Маркович, Муякич, Антич — Арріага, Го, Захід — Ксандер, Сальданья, Калулу

: А. Йованович — де Медіна, Маркович, Муякич, Антич — Арріага, Го, Захід — Ксандер, Сальданья, Калулу "Динамо": Бущан — Караваєв, Дячук, Попов, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Ванат, Кабаєв

Переможець пари зустрінеться у 3-му кваліфікаційному раунді з шотландським "Рейнджерс". Для потрапляння до групового раунду клубам також необхідно подолати стадію плей-офф.

Аналітики Favbet проаналізували шанси обох команд на успіх та визначилися з фаворитом На думку букмекерів – це київське "Динамо" - коефіцієнт 1.87. На перемогу "Партизану" пропонується коефіцієнт 4.15, на нічию - 3.95.

Зважаючи на погром, який влаштували кияни "Партизану" у першому матчі, (6:2) ставки на прохід команд до наступного раунду Ліги чемпіонів (за результатами двох матчів) не приймаються взагалі.

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду ЛЧ "Динамо" впевнено перемогло "Партизан" з рахунком 6:2 на формально домашньому полі – гра проходила у польському місті Люблін. Перед матчем "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи з белградським ФК через їхню участь у змаганнях на території Росії.

Також київський клуб ухвалив рішення про відмову від присутності виїзних уболівальників на стадіонах.