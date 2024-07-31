Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

"Партизан" - "Динамо": сьогодні відбудеться матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Гра розпочнеться  о 21:00 за київським часом. 

"Партизан" - "Динамо": сьогодні відбудеться матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Динамо - Партизан (перший матч)
Фото: ФК "Динамо" Київ

Сьогодні відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2024/25  між сербським "Партизаном" з Белграда та київським "Динамо".

Гра пройде на стадіоні "Партизан" у столиці Сербії і розпочнеться  о 21:00 за київським часом. 

Головний арбітр - Маріан Барбу, його асистентами будуть Міхай Маріка та Імре Ласло Буксі, а резервним рефері – Себастіан Колтеску.

Орієнтовні склади

  • "Партизан": А. Йованович — де Медіна, Маркович, Муякич, Антич — Арріага, Го, Захід — Ксандер, Сальданья, Калулу
  • "Динамо": Бущан — Караваєв, Дячук, Попов, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Ванат, Кабаєв

Переможець пари зустрінеться у 3-му кваліфікаційному раунді з шотландським "Рейнджерс". Для потрапляння до групового раунду клубам також необхідно подолати стадію плей-офф. 

Аналітики Favbet проаналізували шанси обох команд на успіх та визначилися з фаворитом На думку букмекерів – це київське "Динамо" - коефіцієнт 1.87. На перемогу "Партизану" пропонується коефіцієнт 4.15, на нічию - 3.95.

Зважаючи на погром, який влаштували кияни "Партизану" у першому матчі, (6:2) ставки на прохід команд до наступного раунду Ліги чемпіонів (за результатами двох матчів) не приймаються взагалі.  

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду ЛЧ "Динамо" впевнено перемогло "Партизан" з рахунком 6:2 на формально домашньому полі – гра проходила у польському місті Люблін. Перед матчем "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи з белградським ФК через їхню участь у змаганнях на території Росії.

Також київський клуб ухвалив рішення про відмову від присутності виїзних уболівальників на стадіонах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies