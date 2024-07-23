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"Динамо" перед матчем скасувало всі двосторонні заходи із сербським "Партизаном"

Гра відбудеться сьогодні о 21:00 за Києвом на стадіоні "Арена Люблін".

"Динамо" перед матчем скасувало всі двосторонні заходи із сербським "Партизаном"
"Динамо" - "Партизан"
Фото: ФК "Динамо"

Київський футбольний клуб "Динамо" скасував усі двосторонні заходи з белградським ФК "Партизан" через їхню участь у змаганнях на території Росії.

Про це повідомила пресслужба "Динамо".

"Україна сьогодні переживає найскладніший період своєї історії через кровопролитну війну з країною-терористом. Саме тому ФК «Динамо» засуджує всіх, хто допомагає Росії, зокрема, підтримує російський спорт. Особливо, коли це вчиняється представниками країн Європи, що підтримує Україну. Враховуючи це та з огляду на нещодавню участь ФК «Партизан» у змаганнях на території Росії, нами ухвалено рішення скасувати усі двосторонні заходи між клубами, що мали відбутися у контексті матчу", - йдеться в повідомленні.

Також київський клуб ухвалив рішення про відмову від присутності виїзних уболівальників на стадіонах.

Водночас у "Динамо" наголосили, що клуб поважає світові футбольні принципи та традиції, поважає суперників і дотримується принципу fair-play.

"Ми готові у спортивній боротьбі змагатись і перемагати будь-якого суперника. Таким чином ми доводимо європейськість і відкритість нашої країни та українського спорту", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, матч "Динамо" - "Партизан" відбудеться сьогодні о 21:00 в Любліні (Польща). Приймати гостей мала Україна, але через війну з Росією матч не може відбутися в Києві на НСК "Олімпійський".

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet вважають фаворитом "Динамо".

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