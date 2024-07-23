У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

У півфіналі юнацького Євро-2024 Україна зіграє із Францією

25 липня підопічні Дмитра Михайленка спробують обіграти футбольного гранда.

У півфіналі юнацького Євро-2024 Україна зіграє із Францією
Збірна України U-19
Фото: УАФ

Футбольна збірна України U-19 дізналася суперника у півфіналі чемпіонату Європи, який триває у Північній Ірландії.

Як пише Українська асоціація футболу, команда під керівництвом Дмитра Михайленка позмагається за вихід до фіналу із Францією.

В останньому турі групового етапу юні "галльскі півні" забезпечили собі перше місце квартету, розписавши результативну нічию з однолітками із Іспанії. Рахунок зустрічі - 2:2.

Поєдинок України із Францією відбудеться 25 липня о 21 годині за київським часом. Незалежно від його підсумку, синьо-жовті вже кваліфікувалися на чемпіонат світу U-20, який наступного року прийматиме Чилі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies