У півфіналі юнацького Євро-2024 Україна зіграє із Францією

Футбольна збірна України U-19 дізналася суперника у півфіналі чемпіонату Європи, який триває у Північній Ірландії.

Як пише Українська асоціація футболу, команда під керівництвом Дмитра Михайленка позмагається за вихід до фіналу із Францією.

В останньому турі групового етапу юні "галльскі півні" забезпечили собі перше місце квартету, розписавши результативну нічию з однолітками із Іспанії. Рахунок зустрічі - 2:2.

Поєдинок України із Францією відбудеться 25 липня о 21 годині за київським часом. Незалежно від його підсумку, синьо-жовті вже кваліфікувалися на чемпіонат світу U-20, який наступного року прийматиме Чилі.