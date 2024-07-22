Олімпіада-2024: усе, що потрібно знати

Чотири дні залишається до головного старту чотириріччя — Олімпійських ігор. Востаннє Париж приймав Олімпіаду в 1924-му. Століття опісля місто знову стане центром спортивного світу. Яка кількість українських спортсменів боротиметься за нагороди, хто стане символом Ігор і чому ця Олімпіада унікальна — далі в матеріалі.

Церемонія відкриття на воді

Французи прагнуть здивувати зі самого відкриття Олімпійських ігор: уперше в історії церемонія відбудеться не на стадіоні, а на річці — на Сені влаштують водяний парад. 116 човнів з національними делегаціями пропливуть майже 6 км зі сходу на захід повз собор Паризької Богоматері, Лувр і деякі олімпійські об'єкти, зокрема Гран-Пале. Фінальна точка буде в самому серці міста — в районі Ейфелевої вежі. Завершаться урочистості на площі Трокадеро — саме там французький президент Емманюель Макрон виголосить промову й офіційно відкриє Ігри.

Фото: EPA/UPG Люди плавають у річці Сена після того, як мер Парижа продемонстрував, що вона достатньо чиста для проведення змагань з плавання просто неба під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, Париж, Франція, 17 липня 2024 року.

Планують, що в майже чотиригодинній церемонії візьмуть участь десять з половиною тисяч спортсменів з 206 країн. За нею зможуть одночасно спостерігати 300 тисяч глядачів. Її художнім керівником став французький театральний режисер Том Жоллі. Він заявив, що три тисячі артистів розкажуть і покажуть історію Франції засобами драми, танцю, цирку й опери.

Емблема Олімпіади-2024

Логотип цьогорічних Ігор біло-золотий і має три складові: золоту медаль, символ Франції Маріанну й олімпійський вогонь. «Ці символи показують обличчя, яке втілює наше прагнення поставити людей у центр Ігор. Уперше в історії Ігор наша емблема стане спільною для Олімпійських і Паралімпійських ігор», — йдеться в офіційній заяві.

Фото: EPA/UPG Новий логотип Олімпійських ігор у Парижі 2024 демонструють під час церемонії відкриття в Grand Rex у Парижі, Франція, 21 жовтня 2019 року.

Олімпійський вогонь на зображенні символізує особливу енергію, яка об’єднує людей довкола Ігор. Золота медаль підкреслює прагнення до досконалості, а образ Маріанни — данина літнім Олімпійським іграм у Парижі 1900 року, в яких уперше взяли участь жінки.

Талісман Ігор — фригійський ковпак

Фригі — саме так звати офіційного маскота цієї Олімпіади. Це червоні антропоморфні шапки. Фригійський ковпак вважають міжнародним символом свободи. Це конічний головний убір із загнутим кінцем. У Франції він червоний, був елементом одягу незаможних революціонерів часів Великої Французької революції й емблемою якобінців. Також фригійський ковпак став символом свободи в США під час війни за незалежність. Він зображений на прапорі Нью-Йорка й печатці американського Сенату.

Фото: EPA/UPG Фригі, талісман Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

«Це маскот, що є втіленням французького духу. Ідеал, на якому тримаються цінності нашої країни, частина нашої історії та єдина точка зору у світі», — пояснює бренд-менеджерка турніру Жюлі Матікін.

Медалі Ігор

Медалі цієї Олімпіади теж особливі — частково виготовлені із заліза Ейфелевої вежі, що залишилося після останньої реконструкції: на кожну нагороду нанесли відповідний шестикутний фрагмент вагою 18 грамів. Діаметр медалі — 8 см. Загальна вага золотої — 529 грамів, срібної — 525, бронзової — 455.

Фото: EPA/UPG Золота медаль Олімпійських ігор у Парижі 2024.

На звороті кожної відзнаки Олімпійських ігор зобразили грецьку богиню перемоги Ніку, Пантеон й Олімпійські кільця, до яких цьогоріч також додали зображення Ейфелевої вежі. По краю нагороди вигравіювали назву виду спорту, дисципліни та події. Ці написи зробили французькою мовою. Загалом виготовили 5 084 медалі.

Фото: EPA/UPG Зворотна сторона золотої медалі Олімпійських ігор у Парижі.

Як зазначив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, розмір державних призових для українських спортсменів за золоту медаль складе 125 тисяч доларів, срібло оцінюють у 100 тисяч доларів, а бронзу — у 80.

Інфраструктура Олімпіади

Більшість змагань відбуватимуться в Парижі та його передмістях: Сен-Дені, Ле-Бурже, Нантеррі, Версалі й Вер-сюр-Марні. Усі арени розташовані не далі ніж 10 кілометрів від олімпійського селища.

Фото: EPA/UPG Естафета Олімпійського вогню прибула до Парижа на День взяття Бастилії, національного свята Франції.

Місто максимально залучили до проведення Олімпіади. Декотрі відомі історичні місця прийматимуть змагання: район Ейфелевої вежі — з пляжного волейболу, Версальський палац — з кінного спорту, Ролан Гаррос — з тенісу, Гран-Пале на Єлисейських полях — з фехтування й тхеквондо.

Фото: EPA/UPG Ейфелева вежа прикрашена олімпійськими кільцями в Парижі, Франція, 19 липня 2024 року.

Водночас груповий етап з баскетболу прийматиме Лілль, вітрильний спорт пройде в Марселі, а змагання із серфінгу — на Таїті, острові у Французькій Полінезії, що майже за 10 000 миль від Парижа.

Турнір з футболу відбудеться на полях Марселя, Бордо, Десін-Шарп'є, Нанта, Ніцци й Сент-Етьєна. Його фінальні матчі — на паризькому стадіоні «Парк де Пренс», домашньому для клубу «Парі Сен-Жермен».

Українське представництво на Олімпіаді

Україну представлять 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Найчисленнішою є легкоатлетична група — 25 спортсменів.

Фото: EPA/UPG Чоловік фотографує медальний подіум Олімпійських ігор у штаб-квартирі Олімпійського комітету в Сен-Дені, Франція, 23 травня 2024 року.

Загалом у Парижі змагатимуться 10 500 спортсменів у 39 видах спорту. На 592 людини менше, ніж на ОІ-2020 в Токіо (11 092. — LB.ua). Крім того, цього разу буде дотримано гендерного балансу: кількість чоловіків і жінок на ОІ-2024 буде рівною.

Україна виступить лише в одному ігровому виді — футболі. Це дебют команди на рівні Олімпійських ігор. Уперше в історії Україна також матиме представництво у брейкінгу та скелелазінні.

Склад представництва України на ОІ-2024 за видами спорту:

Легка атлетика — 25;

Футбол — 18;

Стрибки у воду — 9;

Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) — 9;

Боротьба (вільна та греко-римська) — 9;

Художня гімнастика — 6;

Академічне веслування — 6;

Спортивна гімнастика — 6;

Теніс — 6;

Стрільба (кульова та стендова) — 6;

Фехтування — 6;

Плавання — 5;

Дзюдо — 5;

Велоспорт (шосе + маунтенбайк) — 4;

Бокс — 3;

Брейкінг — 3;

Сучасне п'ятиборство — 3;

Настільний теніс — 3;

Скелелазіння — 2;

Артистичне плавання — 2;

Стрільба з лука — 2;

Бадмінтон — 1;

Важка атлетика — 1.

Олімпіада-2024 пройде в Парижі 26 липня — 11 серпня. На LB.ua ви зможете слідкувати за кожним днем змагань.