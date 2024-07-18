Збірна України з пляжного футболу переможно стартувала в Євролізі

У Батумі розпочався розіграш Євроліги з пляжного футболу серед команд дивізіону B. Україна у першому матчі впевнено обіграла збірну Лівану.

Як повідомляє сайт Української асоціації футболу, підопічні Миколи Костенка вже в першому періоді відвантажили супернику три м'ячі, а згодом могли спокійно розвивати перевагу. Гол престижу ліванці змогли організувати лише в третьому періоді, але настрій синьо-жовтим це не зіпсувало - підсумковий рахунок 6:1 на їхню користь. Дубль в активі Зборовського.

Далі на українців чекають матчі із Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Дві найкращі команди групи вийдуть до півфіналів. В іншому тріо збірних представлені господарі змагань грузини, Угорщина та Латвія.