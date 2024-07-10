УАФ висловила довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва

Тепер завдання національної команди - підготуватися до виступів у Лізі націй та кваліфікації до ЧС-2026.

Сьогодні, 10 липня, під час засідання Виконкому УАФ було розглянуто підсумки виступу збірної України на Євро-2024.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“У цілому Виконком УАФ підтримав напрямок розвитку національної збірної й висловив повну довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва”, - йдеться у повідомленні.

УАФ наголосила, що завдання національної команди - підготуватися до виступів у Лізі націй, матчі якої розпочнуться вже у вересні, та кваліфікації до ЧС-2026.

“Перед стартом національної команди в Лізі націй ми проаналізуємо її виступи, а також виступи двох юнацьких і олімпійської збірної на засіданні комітету національних збірних”, - зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.

26 червня збірна України зіграла внічию зі збірною Бельгії і залишила Євро-2024.