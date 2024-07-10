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УАФ висловила довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва

Тепер завдання національної команди - підготуватися до виступів у Лізі націй та кваліфікації до ЧС-2026.

УАФ висловила довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва
УАФ висловила довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва
Фото: Дана Балашова

Сьогодні, 10 липня, під час засідання Виконкому УАФ було розглянуто підсумки виступу збірної України на Євро-2024. 

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“У цілому Виконком УАФ підтримав напрямок розвитку національної збірної й висловив повну довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва”, - йдеться у повідомленні.

УАФ наголосила, що завдання національної команди - підготуватися до виступів у Лізі націй, матчі якої розпочнуться вже у вересні, та кваліфікації до ЧС-2026. 

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“Перед стартом національної команди в Лізі націй ми проаналізуємо її виступи, а також виступи двох юнацьких і олімпійської збірної на засіданні комітету національних збірних”, - зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.

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