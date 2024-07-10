УАФ висловила довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва

Сьогодні, 10 липня, під час засідання Виконкому УАФ було розглянуто підсумки виступу збірної України на Євро-2024.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
“У цілому Виконком УАФ підтримав напрямок розвитку національної збірної й висловив повну довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва”, - йдеться у повідомленні.
УАФ наголосила, що завдання національної команди - підготуватися до виступів у Лізі націй, матчі якої розпочнуться вже у вересні, та кваліфікації до ЧС-2026.
“Перед стартом національної команди в Лізі націй ми проаналізуємо її виступи, а також виступи двох юнацьких і олімпійської збірної на засіданні комітету національних збірних”, - зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.
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Збірна України на "Альянц Арені" розгромно поступилася Румунії (0:3) у першому матчі групового раунду квартету Е на Євро-2024.
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