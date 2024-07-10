Ямал переписав історію: збірна Іспанії перемогла Францію та вийшла до фіналу Євро-2024

Збірна Іспанії в півфінальному матчі Євро-2024 здобула перемогу над Францією та стала першим фіналістом.

Іспанець Ламін Ямал (по центру) після перемоги над збірною Франції у півфіналі Євро-2024.

У вівторок, 9 липня, за місце у фіналі Євро-2024 змагалися дві з чотирьох найсильніших команд континенту — Іспанія та Франція. Дуель європейських грандів стала найочікуванішим протистоянням сезону. Щобільше, букмекери пророкують кубок чемпіонату саме переможцеві цієї півфінальної пари.

Стартова одинадцятка збірної Іспанії: Унай Сімон; Хесус Навас, Начо, Емерік Лапорт, Марк Кукурелья; Родрі, Фабіан Руїс, Дані Ольмо; Ніко Вільямс, Ламін Ямал і Альваро Мората.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної Іспанії перед півфіналом Євро-2024 між Іспанією та Францією в Мюнхені, Німеччина.

До заявки «Фурії Рохи» через дискваліфікацію не потрапили Дані Карвахаль і Робен Ле Норман. Також команда залишилася без хавбека «Барселони» Педрі, який у попередньому матчі, проти збірної Німеччини, зазнав травми й не зміг продовжити гру.

Стартовий склад збірної Франції: Майк Меньян; Жуль Кунде, Вільям Саліба, Дайот Упамекано, Тео Ернандес; Орельєн Чуамені, Н'Голо Канте, Адріан Рабійо; Усман Дембеле, Кіліан Мбаппе і Коло Муані.

На відміну від 1/4 фіналу, цей поєдинок Антуан Грізманн розпочав на лаві запасних — замість нього Дешам виставив 25-річного Муані.

Гра стартувала досить активно. Першим небезпечним моментом уже на 5-й хвилині відзначилися іспанці: Ламін Ямал виконав чудовий навіс на дальню ліву стійку, де Фабіан Руїс головою замикав, але м'яч пройшов над поперечиною.

Фото: EPA/UPG Рандаль Коло Муані з Франції забиває перший гол у матчі з Іспанією на Євро-2024.

Французи не розгубилися й уже на 9-й хвилині відкрили рахунок: Мбаппе з лівого флангу виконав точний навіс на Коло Муані, нападник на лінії воротарського майданчика легеньким ударом головою пробив Унаї Сімона — 0:1.

Після пропущеного м'яча іспанці почали активніше пресингувати й завантажувати м'яч у штрафний суперника.

На 21-й хвилині підопічним Луїса де Ла Фуенте вдалося пробити компактну оборону французів. Ламін Ямал за 25 метрів від воріт обробив м'яч і завдав блискавичного удару у верхній кут воріт, Меньян був абсолютно безсилим у цьому епізоді – 1:1.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямал з Іспанії зрівнює рахунок у матчі з Францією на Євро-2024.

16-річний Ямал оновив світовий рекорд і став наймолодшим бомбардиром Євро, а також перевершив самого Пеле (17 років і 244 дні) як наймолодший гравець, який виступав у півфіналі чемпіонату світу або Європи.

За чотири хвилини Дані Ольмо ефектно обіграв суперника й потужно пробив у кут воріт. У спробі врятувати команду Кунде зрізав м’яч у власні ворота — 2:1. Згодом УЄФА все ж зарахували гол на іспанця. Півзахисник став першим гравцем збірної Іспанії, який забив у трьох матчах Євро поспіль.

Після мінімальної переваги іспанці знизили темп. Збірна Франції намагалася перевести гру на половину поля суперників, але їй забракло наполегливості. Іспанці володіли м'ячем і тримали високу лінію оборони, перерізаючи всі спроби контратак французів.

Фото: EPA/UPG Начо з Іспанії (вгорі) проти Рендала Коло Муані з Франції в півфіналі Євро-2024, Мюнхен, Німеччина.

Після перерви підопічні де Ла Фуенте продовжили у своєму розміреному темпі, контролюючи м'яч. Французька команда не змогла створити щось дійсно небезпечне біля чужих воріт.

На 53-й хвилині Чуамені із семи метрів пробивав головою після подачі, але Унаї Сімон без проблем забрав м'яч до рук.

На 63-й штаб Дешама зрозумів, що гра йде не за сценарієм, тому випустив на поле Камавінгу, Грізманна та Барколю замість Рабійо, Канте та Коло Муані.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямал (ліворуч) з Іспанії та Кіліан Мбаппе з Франції в півфіналі Євро-2024, Мюнхен, Німеччина.

На 85-й хвилині свій шанс змарнував Кіліан Мбаппе: форвард завдав потужного удару, але м'яч пройшов суттєво вище від воріт.

Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу «Фурії Рохи». Текстова трансляція матчу — на LB.ua.

Відмінну роботу своєї команди підкреслив головний тренер Луїс де Ла Фуенте: «Я повинен зберігати віру в цю групу гравців. Вони завжди працюють на загальне благо. Дуже охочі до своєї роботи. Це ще одна ознака того, що це ненаситна команда. Я пишаюся тим, що можу керувати цими гравцями. Я знаю, що [мої гравці] можуть дати набагато більше і бути кращими. Упевнений, що ми це зробимо. Наше уявлення про футбол базується на впевненості в собі. Ми хочемо грати на повну силу».

У середу, 10 липня, відбудеться другий півфінальний матч між збірними Нідерландів й Англії. Початок о 22:00 за Києвом.