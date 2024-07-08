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​Колишній тренер "Шахтаря" Фонсека очолив італійський "Мілан". На пресконференцію він прийшов зі значком прапора України

"Ми зобов’язані не забувати, що відбувається в Україні".

​Колишній тренер "Шахтаря" Фонсека очолив італійський "Мілан". На пресконференцію він прийшов зі значком прапора України
Паулу Фонсека на пресконференції
Фото: Скриншот відео

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив італійський "Мілан". 

Про це повідомляє sport.ua.

Для Фонсеки це друге місце роботи у Серії A. Раніше він також очолював "Рому".

Крім того, Фонсека встиг попрацювати з "Порту", "Брагою" та "Ліллем". Минулого сезону "Лілль" під керівництвом португальця фінішував на 4-й позиції Ліги 1.

Сьогодні, 8 липня, відбулася офіційна презентація Фонсеки. Португальський наставник прийшов на першу пресконференцію зі значком прапора України на піджаку.

"Для мене це особиста річь. Ми зобов’язані не забувати, що відбувається в Україні", - зазначив Фонсека.

У 2022 році Фонсека говорив, що в перспективі він не проти очолити збірну Україну. Зазначимо, що під його керівництвом ФК "Шахтар" тричі вигравав УПЛ та Кубок країни, а у 2017 році - Суперкубок України.

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