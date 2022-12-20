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Фонсека виявив бажання очолити збірну України

Колись у майбутньому.

Фонсека виявив бажання очолити збірну України
Паулу Фонсека
Фото: http://shakhtar.com

Колишній наставник "Шахтаря№, а нині головний тренер французького "Лілля" Паулу Фонсека зізнався, що у перспективі він не проти очолити збірну Україну.

"Чесно кажучи, я не думаю, що можу найближчим часом очолити Португалію. Я щасливий у "Ліллі" і хочу продовжити цей проект", - цетує 49-річного португальця Le Petit Lillois.

"Бути тренером збірної справді складно. Це інша робота. Я не думаю, що зараз саме час думати про це. Я не будую планів на майбутнє. Але, якщо б він у мене був, одного прекрасного дня я хотів би стати тренером збірної України", - не двозначно відзначив Фонсека.

Нагадаємо, під керівництвом португальця "гірники" тричи вигравали УПЛ та Кубок країни, а у 2017 році - Суперкубок України.

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