Збірна Аргентина стала тріумфатором Чемпіонату світу-2022 у Катарі, обігравши у фіналі Францію – 3:3 (додатковий час - 1:1, пенальті – 4:2).

У складі вже 3-разових чемпіонів світу активну роль відіграв атакуючий півзахисник "Севільї" Алехандро Гомес, який у 2013/14 роках захищав кольори харківського "Металіста". Підписуйтесь на наш Youtube канал

Останні три матчі "альбіселесте" він провів на лаві запасних, оскільки отримав травму у грі 1/8 фіналу проти Австралії (2:1), через яку його замінили на 50-й хвилині.

Додамо, що перед вшануванням чемпіонів пройшла традиційна церемонія нагородження найкращих гравців турніру з різних категорій.

Так, головна індивідуальна нагорода ЧС – найкращий гравець, він же MVP турніру – заслужено дісталася капітану та лідеру Аргентини Ліонелю Мессі, який зіграв усі матчі Мундіалю, не пропустивши жодної хвилини, записавши на свій рахунок 7 голів та 3 результативні передачі.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Зазначимо, що Лео отримав цю нагороду вже вдруге в своїй кар'єрі. Раніше йому вручили її в 2014-му, коли Аргентина в фіналі програла Німеччині – 0:1.

До Мессі цю нагороду двічі не вигравав жоден гравець.

Ще двох співвітчизників Ліонеля було нагороджено індивідуальними нагородами.

Фото: EPA/UPG

"Золоту рукавичку" отримав Еміліано Мартінес.

А найкращим молодим гравцем був визнаний 21-річний хавбек Енцо Фернандес.

Єдиною нагородою, яка дісталася не гравцеві Аргентини, був нагороджений Кіліан Мбаппе. Форвард збірної Франції у семи матчах забив 8 голів, три з яких – у фіналі, ставши найкращим бомбардиром турніру.

Він також найкращим бомбардиром фіналів ЧС, маючи в своєму активі чотири гола. По три м’ячи забили Зінедін Зідан, Пеле, Джеффрі Херст і Вава.