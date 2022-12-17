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Прима показав найкращий для українців результат у сезоні на етапах Кубка світу з біатлону

Артем увірвався до топ-10.

Прима показав найкращий для українців результат у сезоні на етапах Кубка світу з біатлону
Стурла Легрейд
Фото: EPA/UPG

У французькому Ансі відбулася передостання гонка третього дня третього етапу Кубка світу з біатлону – чоловіча гонка переслідування на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами.

Весь п'єдестал дістався норвежцям.

Перемогу здобув Стурла Легрейд, який допустив одну помилку.

На один штрафний круг більше від чемпіона пробіг Ветле-С'ястад Крістіансен, який відстав у підсумку на 25 секунд і завоював "срібло".

Замкнув п'єдестал лідер поточного сезону Кубка світу Йоханнес Бйо, який стартував з поул-позишн з гандікапом у 18 секунд.

Артем Прима вперше в сезоні для українських біатлоністів пробився до топ-10.

35-річний вихованець чернігівської школи біатлону стартував 18-м і зумів по ходу гонки відіграти 8 позицій.

За підсумками гонки потрапили в залікові очки ще двоє українців. Антон Дудченко фінішував 31-м, а Богдан Цимбал – 35-м.

Результати гонки переслідування. Чоловіки.

  1. Стурла Легрейд (0+0+1+0) 29:44,1
  2. Ветле-С'ястад Крістіансен (0+0+0+2) +24,6
  3. Йоханнес Бйо (1+0+1+0) +35,8.

...

  • 10. Артем Прима (0+0+0+1) +1:21,2
  • 31. Антон Дудченко (1+1+1+2) +3:22,3
  • 35. Богдан Цимбал (0+0+0+1) +3:52,5.
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