Прима показав найкращий для українців результат у сезоні на етапах Кубка світу з біатлону

У французькому Ансі відбулася передостання гонка третього дня третього етапу Кубка світу з біатлону – чоловіча гонка переслідування на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами.
Весь п'єдестал дістався норвежцям.
Перемогу здобув Стурла Легрейд, який допустив одну помилку.
На один штрафний круг більше від чемпіона пробіг Ветле-С'ястад Крістіансен, який відстав у підсумку на 25 секунд і завоював "срібло".
Замкнув п'єдестал лідер поточного сезону Кубка світу Йоханнес Бйо, який стартував з поул-позишн з гандікапом у 18 секунд.
Артем Прима вперше в сезоні для українських біатлоністів пробився до топ-10.
35-річний вихованець чернігівської школи біатлону стартував 18-м і зумів по ходу гонки відіграти 8 позицій.
За підсумками гонки потрапили в залікові очки ще двоє українців. Антон Дудченко фінішував 31-м, а Богдан Цимбал – 35-м.
Результати гонки переслідування. Чоловіки.
- Стурла Легрейд (0+0+1+0) 29:44,1
- Ветле-С'ястад Крістіансен (0+0+0+2) +24,6
- Йоханнес Бйо (1+0+1+0) +35,8.
...
- 10. Артем Прима (0+0+0+1) +1:21,2
- 31. Антон Дудченко (1+1+1+2) +3:22,3
- 35. Богдан Цимбал (0+0+0+1) +3:52,5.