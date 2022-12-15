Прима показав найкращий для українців результат у спринті на етапі Кубка світу-2022/23 з біатлону в Ансі

Чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу-2022/23 з біатлону в Ансі.

Виграв першу гонку французького етапу лідер поточного сезону Йоханнес Бйо.

Норвежець чисто відстріляв на двох вогневих рубежах і випередив найближчого переслідувача, співвітчизника Стурлу Легрейда на 18 секунд, який у свою чергу на 21 секунду випередив бронзового призера Бенедикта Долля.

Як і Легрейд, німець відстрілявся чисто.

Як, до речі, і найкращий із українців у цій гонці Артем Прима, який посів досить високе, як для нинішнього сезону для українців, 18-те місце.

Непогано виглядав і Антон Дудченко.

А ось Богдан Цимбал і, особливо, Віталій Мандзин, гонку провалили.

Результати гонки.

Йоханнес Бйо (0+0) 22:52,2 Стурла Легрейд (0+0) +17,6 Бенедикт Долль (0+0) +38,8.

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