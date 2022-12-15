Прима показав найкращий для українців результат у спринті на етапі Кубка світу-2022/23 з біатлону в Ансі

Чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу-2022/23 з біатлону в Ансі.
Виграв першу гонку французького етапу лідер поточного сезону Йоханнес Бйо.
Норвежець чисто відстріляв на двох вогневих рубежах і випередив найближчого переслідувача, співвітчизника Стурлу Легрейда на 18 секунд, який у свою чергу на 21 секунду випередив бронзового призера Бенедикта Долля.
Як і Легрейд, німець відстрілявся чисто.
Як, до речі, і найкращий із українців у цій гонці Артем Прима, який посів досить високе, як для нинішнього сезону для українців, 18-те місце.
Непогано виглядав і Антон Дудченко.
А ось Богдан Цимбал і, особливо, Віталій Мандзин, гонку провалили.
Результати гонки.
- Йоханнес Бйо (0+0) 22:52,2
- Стурла Легрейд (0+0) +17,6
- Бенедикт Долль (0+0) +38,8.
...
- 18. Артем Пріма (0+0) +1:35,4
- 28. Антон Дудченко (0+0) +1:49,6
- 44. Богдан Цимбал (1+0) +2:31,7
- 78. Віталій Мандзин (0+2) +3:26,2
- DNS Тарас Лесюк.