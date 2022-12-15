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Прима показав найкращий для українців результат у спринті на етапі Кубка світу-2022/23 з біатлону в Ансі

Артем фінішував 18-м.

Прима показав найкращий для українців результат у спринті на етапі Кубка світу-2022/23 з біатлону в Ансі
Йоханнес Бйо
Фото: EPA/UPG

Чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу-2022/23 з біатлону в Ансі.

Виграв першу гонку французького етапу лідер поточного сезону Йоханнес Бйо.

Норвежець чисто відстріляв на двох вогневих рубежах і випередив найближчого переслідувача, співвітчизника Стурлу Легрейда на 18 секунд, який у свою чергу на 21 секунду випередив бронзового призера Бенедикта Долля.

Як і Легрейд, німець відстрілявся чисто.

Як, до речі, і найкращий із українців у цій гонці Артем Прима, який посів досить високе, як для нинішнього сезону для українців, 18-те місце.

Непогано виглядав і Антон Дудченко.

А ось Богдан Цимбал і, особливо, Віталій Мандзин, гонку провалили.

Результати гонки.

  1. Йоханнес Бйо (0+0) 22:52,2
  2. Стурла Легрейд (0+0) +17,6
  3. Бенедикт Долль (0+0) +38,8.

...

  • 18. Артем Пріма (0+0) +1:35,4
  • 28. Антон Дудченко (0+0) +1:49,6
  • 44. Богдан Цимбал (1+0) +2:31,7
  • 78. Віталій Мандзин (0+2) +3:26,2
  • DNS Тарас Лесюк.
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