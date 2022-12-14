ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
Іранські протести, допомога Росії, ядерна загроза. Що зараз відбувається в Ірані
Іранські протести, допомога Росії, ядерна загроза. Що зараз відбувається в Ірані
ГоловнаСпорт

CAS призначив дату розгляду позова "Шахтаря" проти ФІФА на . €50 мільйонів

Безпрецедентний випадок історії українського футболу.

CAS призначив дату розгляду позова "Шахтаря" проти ФІФА на . €50 мільйонів
Фото: EPA/UPG

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні розгляне позов "Шахтаря" проти ФІФА наступного тижня, повідомляє Sportarena.com.

"Гірники" звернулися до міжнародної інстанції через рішення ФІФА дозволити іноземним гравцям призупиняти контракти з українськими клубами до літа 2023 року через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

"Шахтар" вимагає скасувати рішення ФІФА, а також зобов’язати Міжнародну федерацію футболу відшкодувати збитки у розмірі 50 мільйонів євро.

Юристи "Шахтаря" стверджують, що рішення ФІФА було ухвалено без консультацій з українськими клубами та Українською асоціацією футболу. Також представники донецького клубу наполягають на тому, що ФІФА порушила українське та швейцарське законодавство та закон про конкуренцію ЄС.

У першій частині сезону-2022/23 за "Шахтар" виступали лише три іноземні гравці – захисник Лукас Тейлор, півзахисник Невен Джурасек та форвард Лассіна Траоре. Інші легіонери були продані або пішли в оренду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також