CAS призначив дату розгляду позова "Шахтаря" проти ФІФА на . €50 мільйонів

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні розгляне позов "Шахтаря" проти ФІФА наступного тижня, повідомляє Sportarena.com.

"Гірники" звернулися до міжнародної інстанції через рішення ФІФА дозволити іноземним гравцям призупиняти контракти з українськими клубами до літа 2023 року через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

"Шахтар" вимагає скасувати рішення ФІФА, а також зобов’язати Міжнародну федерацію футболу відшкодувати збитки у розмірі 50 мільйонів євро.

Юристи "Шахтаря" стверджують, що рішення ФІФА було ухвалено без консультацій з українськими клубами та Українською асоціацією футболу. Також представники донецького клубу наполягають на тому, що ФІФА порушила українське та швейцарське законодавство та закон про конкуренцію ЄС.

У першій частині сезону-2022/23 за "Шахтар" виступали лише три іноземні гравці – захисник Лукас Тейлор, півзахисник Невен Джурасек та форвард Лассіна Траоре. Інші легіонери були продані або пішли в оренду.