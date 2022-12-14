Один із найбагатших у перспективі клубів АПЛ відмовився від боротьби за Мудрика, - ЗМІ

Погоня "Ньюкасла" за вінгером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком, ледь почавшись, може так ніколи і не закінчитися, повідомляє The Newcastle United Blog.

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна підтвердив, що 21-річного гравця збірної України не буде продано, якщо клуб не зробить астрономічної пропозиції, посилаючись на суму трансферу нинішнього гравця "Манчестера Сіті" Джека Гриліша.

Боси "сорок" вважають, що сума, яку вимагає "Шахтар" за українця – надто висока.

З цієї ж причини клуб із графства Тайн-енд-Уіра відмовиться і від гравця "Атлетіко" Жоау Фелікса, за якого "матрацники" також хочуть понад 100 млн євро.

На Мудрика все ще претендує "Арсенал", що підтвердив його головний тренер Мікель Артета.

Нагадаємо, у минулому році інвестори із Саудівської Аравії купили "Ньюкасл".