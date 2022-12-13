Як відбувається плей-офф чемпіонату світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу в Катарі 2022 можна назвати історичним за різними показниками. Проводиться в північній півкулі в осінньо-зимовий період, найдорожчий в історії, супроводжується багатьма скандалами. Однак цей турнір цікавий ще й тим, що це остання першість, в якій беруть участь 32-і збірні. У 2026-у зміниться структура чемпіонату, в тому числі й формат плей-офф.

Розглянемо, які зміни відбудуться в майбутньому, а також де шукати на плей офф ЧС 2022 з футболу коефіцієнти від українських букмекерів. Поточні змагання сповнені несподіванок та сенсацій. Подивимося, як цим можна скористатися, роблячи ставки в беттінговій компанії Parimatch.

Історичні варіанти проведення плей-офф на мундіалях

В історії світових футбольних першостей застосовувалися найрізноманітніші формати організації змагань. Наприклад, у першому мундіалі брало участь 13 команд, але організатори примудрилися поділити їх на чотири групи – 4-3-3-3. Переможець кожної виходив у півфінал.

Цікаво, що наступні два чемпіонати – 1934 в Італії та 1938 у Франції, взагалі обійшлися без групових стадій, а розпочиналися одразу з ⅛ фіналу. Були й турніри з двома груповими етапами. Але все більш менш стабільно стало з 1998.

З 16-го по 22-й чемпіонати використовується схема, за якої з восьми відбіркових груп виходять два перших місця і формують пари ⅛ плей-офф. 23-ій мундіаль стане революційним. Він пройде одразу в трьох країнах – Канаді, США, Мексиці, а країн учасників тепер буде не 32, а 48. Їх поділять на 16 груп по 3 в кожній. В плей-офф виходитимуть дві команді з трійки, тобто 32 колективи сформують пари 1/16.

Несподіванки плей-офф ЧС-2022

Справжньою сенсацією першості стала збірна Марокко. «Атлаські леви» під орудою головного наставника Валіда Реграгі обрали тактику вибудовування непробивного захисного муру. За п'ять матчів (три в групі та два в ⅛ й ¼) команда пропустила лише один гол, та й той забила сама собі в протистоянні з канадцями.

Ще однією несподіванкою мундіаля 2022 виглядає національна команда Хорватії. Так, «шашечні» були фіналістами попередньої першості у 2018. Але вже тоді експерти відзначали, що колектив очікує на болісну зміну поколінь. Та хорвати продовжують вибивати опонентів, використовуючи улюблений інструмент – серії післяматчевих пенальті. До речі, в розписі зустрічей плей-офф на офіційному сайті БК Паріматч є такий варіант ставки – «Переможець визначиться завдяки серії одинадцятиметрових».