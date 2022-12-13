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Колишній прем'єр-міністр Фінляндії не вбачає причин для участі росіян в Олімпіаді-2024

Олександр Стубб категоричний.

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії не вбачає причин для участі росіян в Олімпіаді-2024
Олександр Стубб
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб виступив проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі через війну в Україні.

"Я не бачу причин, які дають змогу російським спортсменам мати можливість брати участь в Олімпіаді, поки Росія грубо порушує міжнародне право. Частиною санкцій є ізоляція від спорту.

Дії мають наслідки. Все може змінитися. Але доки вони цього не зроблять, жодної Олімпіади для Росії не має бути", - написав політик у Twitter.

Як повідомлялося, раніше президент НОК США Сьюзен Лайонс несподівано виступила за допуск російських спортсменів до Олімпіади-2024 під нейтральним прапором.

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