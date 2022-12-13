Колишній прем'єр-міністр Фінляндії не вбачає причин для участі росіян в Олімпіаді-2024

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб виступив проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі через війну в Україні.

"Я не бачу причин, які дають змогу російським спортсменам мати можливість брати участь в Олімпіаді, поки Росія грубо порушує міжнародне право. Частиною санкцій є ізоляція від спорту.

Дії мають наслідки. Все може змінитися. Але доки вони цього не зроблять, жодної Олімпіади для Росії не має бути", - написав політик у Twitter.

I see no reason why Russian athletes should be able to participate in the Olympics for as long as Russia blatantly violates international law. Part of sanctions is isolation from sport. Actions have consequences. Things can change. But until they do, no Olympics for Russia. — Alexander Stubb (@alexstubb) December 12, 2022

Як повідомлялося, раніше президент НОК США Сьюзен Лайонс несподівано виступила за допуск російських спортсменів до Олімпіади-2024 під нейтральним прапором.