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Збірна України виграла командний Кубок світу-2022 з боротьби

Українські дівчата зробили фурор у США.

Збірна України виграла командний Кубок світу-2022 з боротьби
Фото: Facebook

Жіноча збірна України у складі Оксани Лівач (50 кг), Альбіни Рілля (53 кг), Аліни Грушиної-Акобіа (55 кг), Юлії Ткач-Остапчук (57 кг), Ірини Бондар (59 кг), Ірини Коляденко (62 кг), Катерини Зелених (65 кг), Тетяни Сова-Рижко (68 кг), Алли Бєлінської (72 кг) та Анастасії Осняч-Шустова (76 кг) стала володарем командного Кубка світу з боротьби, який пройшов у Коралвілі США).

На шляху до фіналу підопічні Андрія Стадника по черзі здолали Монголію (7:3) та Японію (5:5, перемога за класифікаційними очками).

У боротьбі за "золото" українки у напруженій боротьбі здолали китаянок – 6:4.

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