Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу, - ISW
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
«Трикутник смутку»: сатира сучасного лицемірства
Канон так Канон?
Канон так Канон?
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаСпорт

Калініна не змогла вийти у фінал турніру WTA у Франції

Украинка проиграла Анна-Лені Фрідсам.

Калініна не змогла вийти у фінал турніру WTA у Франції
Ангеліна Калініна
Фото: Open P2i Angers Arena Loire

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 53) на турнірі WTA 125K в Анже (Франція) програла полуфінальну зустріч німецькій тенісистці Анна-Лені Фрідсам (WTA, 146) – 6:7 (6-8), 3:6.

Гра тривала майже 2 години.

Вирішальною був перший сет, програний Ангеліною на тай-брейку.

Додамо, що Фрідсам взяла реванш за програш у 2021 році – матч очних зустрічей став нічийним – 1:1.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Калініна обіграла переможницю Australian Open-2020 американку Софію Кенін у двох сетах з однаковим рахунком – 6:4.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також