Калініна не змогла вийти у фінал турніру WTA у Франції

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 53) на турнірі WTA 125K в Анже (Франція) програла полуфінальну зустріч німецькій тенісистці Анна-Лені Фрідсам (WTA, 146) – 6:7 (6-8), 3:6.

Гра тривала майже 2 години.

Вирішальною був перший сет, програний Ангеліною на тай-брейку.

Додамо, що Фрідсам взяла реванш за програш у 2021 році – матч очних зустрічей став нічийним – 1:1.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Калініна обіграла переможницю Australian Open-2020 американку Софію Кенін у двох сетах з однаковим рахунком – 6:4.