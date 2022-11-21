Людмила Кіченок та Остапенко номіновані на звання найкращого дуету року WTA

Українська тенісистка Людмила Кіченок та Єлєна Остапенко з Латвії номіновані на звання найкращого дуету WTA у 2022 році, повідомляє Sportarena.com.
Асоціація відзначила стабільну гру пари. Кіченок та Остапенко здобули 34 перемоги у матчах на 17 різних турнірах сезону.
Нинішнього року українка з латишкою виграли два титули – у Бірмінгемі та Цинциннаті. Ще шість разів Людмила з Оленою доходили щонайменше до півфіналів.
Кіченок та Остапенко стали півфіналістками парного розряду Підсумкового турніру WTA в американському Форт-Уорті.