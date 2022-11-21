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Людмила Кіченок та Остапенко номіновані на звання найкращого дуету року WTA

Україно-латвійський дует виграв два титули в сезоні та дійшов до півфіналу Підсумкового турніру WTA.

Людмила Кіченок та Остапенко номіновані на звання найкращого дуету року WTA
Людмила Кіченок і Олена Остапенко
Фото: Facebook

Українська тенісистка Людмила Кіченок та Єлєна Остапенко з Латвії номіновані на звання найкращого дуету WTA у 2022 році, повідомляє Sportarena.com.

Асоціація відзначила стабільну гру пари. Кіченок та Остапенко здобули 34 перемоги у матчах на 17 різних турнірах сезону.

Нинішнього року українка з латишкою виграли два титули – у Бірмінгемі та Цинциннаті. Ще шість разів Людмила з Оленою доходили щонайменше до півфіналів.

Кіченок та Остапенко стали півфіналістками парного розряду Підсумкового турніру WTA в американському Форт-Уорті.

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