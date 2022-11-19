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"Дніпро-1" обіграв "Шахтар" у центральному матчі усього першого кола УПЛ та зміцнив лідерство

Дніпряни здобули вольову перемогу.

"Дніпро-1" обіграв "Шахтар" у центральному матчі усього першого кола УПЛ та зміцнив лідерство
Артем Довбик
Фото: УПЛ

В Ужгороді в рамках 14-го туру Української прем'єр-ліги відбувся центральний матч всього першого кола – лідер чемпіонату "Дніпро-1" приймав найближчого переслідувача - "Шахтар".

Номінальні господарі здобули вольову перемогу – 2:1.

На гол Михайла Мудрика, забитого на 17-й хвилині, "Дніпро-1" відповів точними ударами Олександра Пихальонка (21-а хвилина) та Артема Довбика (53-а).

Завдяки цій перемозі підопічні Олександра Кучера пішли у 8 очковий відрив, при цьому зігравши на один матч більше.

Додамо, що до поєдинку в Ужгороді обидві команди підходили з нулем у графі поразок.

Огляд матчу "Дніпро-1" - "Шахтар".

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