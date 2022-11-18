Григорій Суркіс і Шуфрич обрані членами НОК України

Крім Суркіса-старшого, новими членами НОК стали Шевченко, Подкопаєва та Бех-Романчук.

На Генасамблеї Національного олімпійського комітету України, окрім виборів нового президента організації, відбулися вибори нових членів НОК.

Новими представниками комітету стали, зокрема, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич, Михайло Бродський, Олександр Волков та Лілія Подкопаєва.

При цьому Шевченко разом з Марією Булатовою та Олексієм Дніпровим стали віцепрезидентами НОК, а Олексій Перевезинцев - першим віцепрезидентом,

Раніше повідомлялося, що до складу членів НОК обраний Олександр Усик. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Загалом до нового складу НОК увійшло 39 осіб, які повинні сприяти розвитку та пропаганді спорту в Україні. Вони будуть учасниками НОК протягом чотирьох років (до 2026 року).