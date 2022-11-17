МОК спростував чутки про те, що через критику Баха можуть закрити "Фонд солідарності" для України

Цей фонд працюватиме стільки, скільки потрібно.

"Фонд солідарності" Міжнародного олімпійського комітету, як і планувалося, допомагатиме провідним українським олімпійцям готуватися та виступити на літній Олімпіаді-2024 у Парижі та зимових Іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, повідомляє XSPORT відповідь МОКу на свій запит.

Раніше з'явилася інформація, що в МОК

обурені різкою критикою з боку української спортивної спільноти слів президента МОК Томаса Баха, який під час саміту G-20 на Балі звернувся до головних політичних діячів світу з закликом "дати миру шанс".

Нещодавно НОК України повідомляв, що станом на середину листопада з 7,5 мільйонів доларів, які закладені в "Фонді солідарності" для допомоги українському спорту, витрачено майже 2 мільйони.