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МОК спростував чутки про те, що через критику Баха можуть закрити "Фонд солідарності" для України

Цей фонд працюватиме стільки, скільки потрібно.

МОК спростував чутки про те, що через критику Баха можуть закрити "Фонд солідарності" для України
Фото: МОК/Грег Мартін

"Фонд солідарності" Міжнародного олімпійського комітету, як і планувалося, допомагатиме провідним українським олімпійцям готуватися та виступити на літній Олімпіаді-2024 у Парижі та зимових Іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, повідомляє XSPORT відповідь МОКу на свій запит.

Раніше з'явилася інформація, що в МОК 

обурені різкою критикою з боку української спортивної спільноти слів президента МОК Томаса Баха, який під час саміту G-20 на Балі звернувся до головних політичних діячів світу з закликом "дати миру шанс".

Нещодавно НОК України повідомляв, що станом на середину листопада з 7,5 мільйонів доларів, які закладені в "Фонді солідарності" для допомоги українському спорту, витрачено майже 2 мільйони. 

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