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Мудрик висловив невдоволення цінником €100 млн, вивішеним на нього керівництвом "Шахтаря"

Михайло завуальовано дав зрозуміти, що хоче покинути "гірників".

Мудрик висловив невдоволення цінником €100 млн, вивішеним на нього керівництвом "Шахтаря"
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Шахтар"

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик висловив розчарування висловлюванням генерального директора клубу Сергія Палкіна про те, що він коштує 100 мільйонів євро.

"Так, я прочитав це інтерв'ю. Дізнавшись про свою ціну, я був не те, що здивований — я був шокований. У мене довгостроковий контракт із "Шахтарем", я віддаю всі свої сили, енергію, щоб "Шахтар" досягав максимальних результатів.

Я дуже сподівався, що своєю грою принесу велику користь "Шахтарю" і зацікавляться мною клуби з європейських топ-чемпіонатів.

Спілкувався зі своїм агентом і знаю, що влітку на мене було кілька пропозицій із клубів європейських топ-чемпіонатів, але клуб вирішив мене не відпускати. Сприйняв це абсолютно нормально, бо повністю довіряю керівництву "Шахтаря", - цитує 21-річного вихованця харківського футболу SportArena.

"Розумієте, я з усією повагою ставлюся до чемпіонату України, але кожен футболіст має мрію, грати в топ-клубі і в топ-чемпіонаті — я не виняток. Але я на 100% впевнений, що із чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 мільйонів.

Сергій Анатолійович (Палкін, - прим. LB.ua) каже, що настане час. Можливо й так. Але маю свою думку, що за таку суму цей час прийде не скоро, а може й ніколи.

Прочитавши інтерв'ю генерального директора, не приховуватиму, був дуже засмучений. Сума у 100 мільйонів ставить шлагбаум для мого переходу до топ-чемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено — це точно", — висловив своє засмучення Мудрік.

"Але я професіонал, я є гравцем "Шахтаря", у нас залишилося кілька складних ігор у чемпіонаті, в яких ми зобов'язані перемагати, і я прикладатиму для цього максимум зусиль", - підсумував вінгер.

Нагадаємо, за інформацією The Independent лондонський "Арсенал" пропонує за Мудрика £45 мільйонів.

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