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"Інгулець" призначив нового головного тренера

Младен Бартулович виконуватиме обов'язки наставника "червоно-жовтих".

"Інгулець" призначив нового головного тренера
Младен Бартулович
Фото: ФК "Інгулець"

Виконувачем обов'язки головного тренера "Інгульця" призначено Младена Бартуловича, повідомляє клубна пресслужба.

Команда під керівництвом 36-річного хорватського фіхівця вже провела перше тренування.

Нагадаємо, попереднього наставника "Інгульця" Сергія Лавриненка було звільнено з посади після поразки в матчі 13-го туру УПЛ від "Металіста 1925" – 1:2.

Бартулович раніше входив до тренерського штабу Лавриненка.

Нагадаємо, що "Інгульець" замикає турнірну таблицю чемпіонату України з 7-ма очками в 11-ти матчах.

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