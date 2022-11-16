"Інгулець" призначив нового головного тренера

Виконувачем обов'язки головного тренера "Інгульця" призначено Младена Бартуловича, повідомляє клубна пресслужба.

Команда під керівництвом 36-річного хорватського фіхівця вже провела перше тренування.

Нагадаємо, попереднього наставника "Інгульця" Сергія Лавриненка було звільнено з посади після поразки в матчі 13-го туру УПЛ від "Металіста 1925" – 1:2.

Бартулович раніше входив до тренерського штабу Лавриненка.

Нагадаємо, що "Інгульець" замикає турнірну таблицю чемпіонату України з 7-ма очками в 11-ти матчах.