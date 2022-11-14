В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
ГоловнаСпорт

Україна зіграє з Чехією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Залишилося здолати останній бар'єр на шляху до фінального турніру.

Україна зіграє з Чехією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Катарина Завацька і Марта Костюк
Фото: btu.org.ua

11-разовий переможець Кубка Біллі Джин Кінг збірна Чехії стана наступним суперником команди України у кваліфікації цього турніру.

Зустріч буде домашньою для України.

Зазначимо, що кваліфікацію заплановано на 14-15 квітня 2023 року. Переможець отримає право вийти у фінальний турнір, який проходитиме восени 2023 року.

Нагадаємо, минулого тижня тенісистки збірної України перемогли команду Японії у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг – 3:0.

У перший ігровий день Марта Костюк взяла гору над Мисакі Дої — 7:6 (7-1), 6:4, а Катаріна Завацька обіграла Моюку Утідзіму — 7:6 (7-3), 6:2.

У другий ігровий день Костюк розгромила Утідзіму - 6:0, 6:3, що в результаті визначило дострокову перемогу українок у протистоянні Токіо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також