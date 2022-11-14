Україна зіграє з Чехією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Залишилося здолати останній бар'єр на шляху до фінального турніру.

11-разовий переможець Кубка Біллі Джин Кінг збірна Чехії стана наступним суперником команди України у кваліфікації цього турніру.

Зустріч буде домашньою для України.

Зазначимо, що кваліфікацію заплановано на 14-15 квітня 2023 року. Переможець отримає право вийти у фінальний турнір, який проходитиме восени 2023 року.

Нагадаємо, минулого тижня тенісистки збірної України перемогли команду Японії у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг – 3:0.

У перший ігровий день Марта Костюк взяла гору над Мисакі Дої — 7:6 (7-1), 6:4, а Катаріна Завацька обіграла Моюку Утідзіму — 7:6 (7-3), 6:2.

У другий ігровий день Костюк розгромила Утідзіму - 6:0, 6:3, що в результаті визначило дострокову перемогу українок у протистоянні Токіо.