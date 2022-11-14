Клуб УПЛ оголосив про відставку головного тренера

Гостьова поразка "Інгульця" від "Металіста 1925" (1:2) в рамках 13-го туру Української прем'єр-ліги стала фатальною для перебування Сергія Лавриненка на посаді головного тренера клуба із селища Петрове Кіровоградської області.

Таке рішення ухвалив президент "Інгульця" Олександр Поворознюк.

"Хочу висловити щирі слова подяки за багаторічну працю та значний внесок у розвиток ФК "Інгулець" Сергію Лавриненку. Я ціную й поважаю його як професіонала та просто чудову людину.

Дякую йому за віддачу та старання. Але футбол - це завжди емоції та терпіння! Але терпіння колись закінчується. Я думаю, не тільки в мене, а і в усіх вболівальників клубу.

Тому я прийняв рішення попрощатися з Сергієм Лавриненком і дати змогу проявити себе новим, перспективним людям", - цитує свого президента клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Тож усі наступні ігри футболістів тренуватиме в.о. тренера Младен Бартулович. Усі деталі повідомлю найближчим часом. Футбол має бути віддушиною для нас у такі складні часи, тож працюймо на перемогу", - додав Поворознюк.

Нагадаємо, що Лавриненко очолював "Інгулець" із серпня 2016 року. "Інгулець" йде на передостанньому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши всього 7 очок.