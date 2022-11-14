В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
ГоловнаСпорт

Клуб УПЛ оголосив про відставку головного тренера

"Інгулець" попрощався із Сергієм Лавриненком.

Клуб УПЛ оголосив про відставку головного тренера
Сергій Лавриненко

Гостьова поразка "Інгульця" від "Металіста 1925" (1:2) в рамках 13-го туру Української прем'єр-ліги стала фатальною для перебування Сергія Лавриненка на посаді головного тренера клуба із селища Петрове Кіровоградської області.

Таке рішення ухвалив президент "Інгульця" Олександр Поворознюк.

"Хочу висловити щирі слова подяки за багаторічну працю та значний внесок у розвиток ФК "Інгулець" Сергію Лавриненку. Я ціную й поважаю його як професіонала та просто чудову людину.

Дякую йому за віддачу та старання. Але футбол - це завжди емоції та терпіння! Але терпіння колись закінчується. Я думаю, не тільки в мене, а і в усіх вболівальників клубу.

Тому я прийняв рішення попрощатися з Сергієм Лавриненком і дати змогу проявити себе новим, перспективним людям", - цитує свого президента клубна пресслужба.

"Тож усі наступні ігри футболістів тренуватиме в.о. тренера Младен Бартулович. Усі деталі повідомлю найближчим часом. Футбол має бути віддушиною для нас у такі складні часи, тож працюймо на перемогу", - додав Поворознюк.

Нагадаємо, що Лавриненко очолював "Інгулець" із серпня 2016 року. "Інгулець" йде на передостанньому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши всього 7 очок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також