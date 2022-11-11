"Арсенал" пропонує за Мудрика £45 мільйонів, - The Independent

Трансфер може здійснитися вже у січні.

Взимку українська діаспора в лондонському "Арсеналі" може збільшитися вдвічі.

Справа в тому, що "каноніри" виявляють предметний інтерес до вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика, повідомляє The Independent.

Гравця збірної України пов'язували з переходом до "Арсеналу" ще минулого літа, проте на "Емірейтс" порахували встановлену "гірниками" ціну завищеною. Але, як стверджує видання, боси "Арсеналу" до листопада подолали свої колишні побоювання з приводу ціни українського вінгера в 45 млн фунтів, і угода щодо трансферу 21-річного вихованця харківського футболу до Північного Лондона може бути завершена протягом кількох місяців.

"Арсенал" вважає Мудрика талантом топ-рівня, тому "каноніри" будуть активними найближчими тижнями і, особливо, в зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, у складі "гармашей" з літа виступає ще один гравець збірної України Олександр Зінченко.