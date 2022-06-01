Сьогодні в Глазго збірна України проведе найважливіший поєдинок проти Шотландії.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко не зміг стримати емоції на передматчевій пресконференції, присвяченій поєдинку плей-оф Чемпіонату світу-2022 проти збірної Шотландії.

Хавбек "синьо-жовтих" розчулився, говорячи про бажання українських дітей, які мріють, щоб війна з Росією швидше закінчилася перемогою.

"У кожного з українців є головна мрія – зупинити війну. Я розмовляв з багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв з українськими дітьми, вони нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію, щоб війна закінчилася", - заявив Олександр в інтерв'ю.

Раніше гравець "Манчестера Сіті" започаткував благодійний фонд Football For Ukraine, який допомагає постраждалим від військової агресії.

Нагадаємо, матч Шотландія - Україна відбудеться сьогодні на арені "Гемпден Парк" у Глазго. Стартовий свисток арбітра прозвучить о 21:45 за київським часом.