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УАФ організувала збір коштів від продажу віртуальних квитків на матчі збірної України

Віртуальний квиток - реальна допомога Україні.

УАФ організувала збір коштів від продажу віртуальних квитків на матчі збірної України

Компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox організували збір коштів від продажу віртуальних квитків на матчі збірної України з футболу, повідомляє isport.ua.

Усі зібрані кошти будуть перераховані на фандрейзингову платформу UNITED24, що є частиною глобальної ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Гроші будуть скеровані на один з основних напрямків ініціативи - Відбудову України. Це, зокрема: відновлення інфраструктури міст, будівництво мостів, доріг, водоканалів, теплоелектростанцій, шкіл, дитячих садків, університетів тощо.

Механіка спецпроєкту.

Кожен, хто прагне долучитися до відновлення України і підтримати нашу футбольну збірну, може зробити свій внесок, придбавши віртуальний квиток однієї чи декількох категорії від 300 грн до 5000 грн, та отримати ексклюзивні бонуси від партнерів збірної України.

Важливо: віртуальний квиток не дає можливості відвідати матч.

Придбати віртуальні квитки та ознайомитися зі всіма їхніми категоріями і бонусами, можна тут за посиланням.

Першим на черзі стоїть віртуальний квиток на матч збірної України з футболу в плей-оф Чемпіонату світу проти Шотландії, який відбудеться сьогодні, 1 червня.

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