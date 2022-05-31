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Голову Олімпійського комітету Росії позбавили повноважень президента Європейської конфедерації фехтування

Конгрес EFC виніс Станіславу Позднякову вотум недовіри ще 20 березня.

Голову Олімпійського комітету Росії позбавили повноважень президента Європейської конфедерації фехтування
Станіслав Поздняков
Фото: РІА Новини

Позачерговий Конгрес Європейської конфедерації фехтування (EFC) проголосував за дострокове припинення повноважень президента EFC Станіслава Позднякова. Про це 31 травня він повідомив у Telegram-каналі.

Поздняков - чотириразовий олімпійський чемпіон з фехтування на шаблях. 2018 року очолив Олімпійський комітет Росії.

Провів на посаді президента EFC шість років. Уперше його було обрано 2017 року, 2021-го його повноваження одностайно продовжили ще на п'ять років.

Нагадаємо, Конгрес EFC виніс йому вотум недовіри через можливий конфлікт інтересів ще 20 березня. 29 березня EFC скасував міжнародні змагання з фехтування в Росії та Білорусії, заборонив російським і білоруським спортсменам та офіційним особам брати участь у заходах під егідою організації.

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