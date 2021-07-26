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Українка Харлан програла в першому поєдинку на Олімпіаді

Фехтувальниця поступилася в першому раунді представниці Китаю. 

Українка Харлан програла в першому поєдинку на Олімпіаді
Фото: НОК

Українська фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан на Олімпіаді-2020 програла в першому раунді представниці Китаю Ян Хенью. Рахунок склав 12:15, пише Sport.ua

Харлан непогано почала перший період і вела його 6:2, але потім суперниці вдалося вийти вперед.

"У другому періоді Ольга зуміла знову повернутися в боротьбу, за рахунку 11:10 саме українка була попереду на один укол, однак здобути путівку до наступного раунду не вдалося", – зазначили журналісти.

Харлан вважалася однією з головних претенденток на золоту медаль. Збірна України в командному турнірі шаблісток участі не братиме, бо не пройшла кваліфікацію.

Учора Україна здобула другу бронзову медаль на Олімпіаді-2020, що проходить у Токіо. Нагороду в скарбничку нашої команди завоював Ігор Рейзлін, який у бронзовому фіналі на шпагах переграв італійця Андреа Сантареллі - 15:11.

Першого дня змагань першу медаль на Олімпіаді для України виборола дзюдоїстка Дар'я Білодід.

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