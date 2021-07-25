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18-річного українця вибрали на драфті НХЛ

Захисник Артур Чолач у минулому сезоні виступав за "Сокіл".

Американський хокейний клуб "Вегас Голден Найтс" вибрав 18-річного українця Артура Чолача на драфті НХЛ під 190-м номером.

Як повідомляє SportArena, востаннє українських хокеїстів вибирали на драфті у 2007 році - тоді Сергія Гайдученка під 202-м номером вибрала команда "Флоріда Пентерс", але у НХЛ він так і не заграв.

Попередній сезон Артур Чолач виступив за київський "Сокіл" в УХЛ, вигравши срібло чемпіонату. Він провів 31 матч і закинув 5 шайб.

Раніше українець також виступав за молодіжні команди московського ЦСКА, а також "Нью-Джерсі Тайтенс".

"Вегас Голден Найтс" були створені лише в 2017 році. Команда ще жодного разу не ставала чемпіоном, проте кожен сезон у своїй історії виходила в плей-офф Кубка Стенлі. 

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