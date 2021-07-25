18-річного українця вибрали на драфті НХЛ

Американський хокейний клуб "Вегас Голден Найтс" вибрав 18-річного українця Артура Чолача на драфті НХЛ під 190-м номером.

We've selected defenseman Artur Cholach with the 190th pick!!! #VegasBorn pic.twitter.com/NDS0ndUdiC — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 24, 2021

Як повідомляє SportArena, востаннє українських хокеїстів вибирали на драфті у 2007 році - тоді Сергія Гайдученка під 202-м номером вибрала команда "Флоріда Пентерс", але у НХЛ він так і не заграв.

Попередній сезон Артур Чолач виступив за київський "Сокіл" в УХЛ, вигравши срібло чемпіонату. Він провів 31 матч і закинув 5 шайб.

Раніше українець також виступав за молодіжні команди московського ЦСКА, а також "Нью-Джерсі Тайтенс".

Cholach is originally from Ukraine.



He played AAA with the New Jersey Jr. Titans 18U team in 2019-20, then played four games for Sokol Kiev in the Ukraine league in 2020-21.



He did have 2 goals in 9 playoff games for Sokol Kiev. — Jesse Granger (@JesseGranger_) July 24, 2021

"Вегас Голден Найтс" були створені лише в 2017 році. Команда ще жодного разу не ставала чемпіоном, проте кожен сезон у своїй історії виходила в плей-офф Кубка Стенлі.