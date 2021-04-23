Напередодні в матчі регулярного чемпіонату НХЛ "Філадельфія Флайєрс" обіграла на виїзді "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:2, тим самим ускладнивши підопічним Девіда Куїнна завдання по виходу в плей-оф від Східного дивізіону.

Самі "льотчики" втратили ці надії значно раніше.

Відкрили рахунок господарі після точного кидка Брендана Сміта в першому періоді.

Сквитав результат форвард Джеймс ван Рімсдайк, причому зробив це 31-річний американець не традиційним для хокею способом.

Після кидка Тревіса Конекни і рикошету від ключки захисника шайба потрапила ван Рімсдайку прямо в обличчя, і від нього закотилася в ворота. Джеймс не зміг толком оцінити красу закинутої шайби, оскільки від болю відразу звалився на лід.

Ван Рімсдайку все ж продовжив гру, але результативними діями більше не відзначився.