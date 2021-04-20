Патрік Марло не збирається зупинятися на досягнутому.

Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Патрік Марло установив новий рекорд за кількістю ігор у НХЛ.

Матч проти "Вегаса Голден Найтс" (2:2, бул. 0:1) став для Марло 1768-м у кар'єрі, і він обійшов легендарного Горді Хоу, який утримував рекорд з 1961 року.

Для цього 41-річному гравцеві знадобилося 23 сезони.

Марло більшу частину кар'єри провів у "Сан-Хосе" (найкращий бомбардир в історії клубу - 586 голів), а також виступав за "Торонто" і "Піттсбург". Усього за кар'єру Патрік набрав 1196 очок.

Крім того, Марло продовжує утримувати рекорд НХЛ за проведеними поспіль матчами - 899.