У матчі регулярного чемпіонату НХЛ воротар "Сент-Луїса" Джордан Біннінгтон ледь не побився з голкіпером "Сан-Хосе" Девані Дубником.

У середині другого періоду Біннінгтон був замінений після четвертої пропущеної шайби в матчі. Залишаючи лід, канадець спочатку штурхнув ключкою захисника "Шаркс" Еріка Карлссона, після чого під'їхав до Дубника і ледь не влаштував бійку.

Судді запобігли конфлікту і покарали Біннінгтона двома хвилинами штрафу за грубість.

Зазначимо, що заміна Біннінгтона позитивно обернулася для його команди - "Сент-Луїс" здобув перемогу 7:6.