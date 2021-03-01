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У матчі НХЛ воротарі ледь не побилися

Голкіпер "Сент-Луїса" посварився з колегою із "Сан-Хосе".

У матчі НХЛ воротарі ледь не побилися
Фото: скриншот

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ воротар "Сент-Луїса" Джордан Біннінгтон ледь не побився з голкіпером "Сан-Хосе" Девані Дубником.

У середині другого періоду Біннінгтон був замінений після четвертої пропущеної шайби в матчі. Залишаючи лід, канадець спочатку штурхнув ключкою захисника "Шаркс" Еріка Карлссона, після чого під'їхав до Дубника і ледь не влаштував бійку.

Судді запобігли конфлікту і покарали Біннінгтона двома хвилинами штрафу за грубість.

Зазначимо, що заміна Біннінгтона позитивно обернулася для його команди - "Сент-Луїс" здобув перемогу 7:6.

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