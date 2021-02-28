В рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги середняк "Колос" у себе в Ковалівці приймав аутсайдера "Рух".

Матч завершився несподіваною вольовою перемогою гостей - 2:1. Всі 3 голи були забиті футболістами львівської команди.

На 34-й хвилині автогол оформив голкіпер "Руху" Роман Мисак, невдало зігравши на виході і зрізавши кулаком м'яч у власні ворота.

У дебюті другого тайму Данило Кондраков скористався невдалими діями голкіпера "Колоса" Євгена Волинця зрівняв рахунок - 1:1.

На 90-й хвилині Віталій Гавриш не зміг переграти Мисака з 11-метрової позначки. І розплата наступила на 90+6 хвилині - Микола Кухаревич прекрасним ударом з-за меж штрафного майданчика вириває перемогу для гостей.

Відзначимо, що незважаючи на перемогу, головний тренер "Руху" Іван Федик залишився вкрай незадоволеним суддівством матчу.

Федих в різкій формі відгукнувся про роботу рефері Олександра Омельченка.

"Враження такі: за планом було вбивство тупим невідомим суддею - як у Агати Крісті. Він і далі буде залишатися невідомим, якщо так продовжить судити матчі. Проблема тих, хто складав той план, ми граємо до кінця. Просто проаналізуйте гру на цьому стадіоні, і ви зрозумієте. Я не буду зараз конкретизувати", - заявив наставник Руху в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

"Я нікого не звинувачую. Проаналізуйте і будете потім говорити. Хотіли всі перемогти, проявили характер в меншості, вирвали перемогу. Вдячний за це гравцям, скажімо так", - зазначив Федих.

Огляд матчу "Колос" - "Рух".