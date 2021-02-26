Становище України в таблиці коефіцієнтів УЄФА значно поліпшилося

Напередодні дві українські команди добилися чудових результатів у єврокубках і вийшли в наступну стадію плей-оф.

Перемоги "Динамо" і "Шахтаря" дозволили Україні набрати 0,8 бала й опинитися на мінімальній відстані від Шотландії, єдиний представник якої "Рейнджерс" також здобув перемогу і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. Тепер між Україною та Шотландією лише 0,25 бала.

Варто також відзначити, що Туреччина, Данія і Кіпр, що йдуть за Україною, втратили всі свої команди і не зможуть посунути нашу асоціацію з 12 рядка.

У той самий час перемога "Динамо" в Брюгге не тільки дозволила нашому клубу пройти далі, але і вибила єдиного представника Бельгії (9 місце), який ще залишався в єврокубках.

Також Австрія (10 місце) втратила своїх представників у єврокубках - "Вольфсберг" поступився "Тоттенгему", а "Зальцбург" - "Вільярреалу".

Отже, в України з'явився шанс обійти і ці асоціації.

Нагадаємо, 11 місце дозволяє розраховувати на те, що чемпіон нашої країни потрапить безпосередньо в групу Ліги чемпіонів. Для цього потрібно, щоб тріумфатор Ліги чемпіонів-2021/22 також завоював путівку в ЛЧ через свій чемпіонат.

У той самий час 12-та і 13-та асоціації вже не гарантують цього – і чемпіон гратиме у кваліфікації. Ба більше, володар Кубка країни (№13) почне кваліфікацію Ліги Європи на раунд раніше, ніж №№7-12.