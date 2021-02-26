Українець Кравчук став гравцем московського "Торпедо"

Фото: ФК "Торпедо" Андрій Кравчук

Український центральний півзахисник Андрій Кравчук став гравцем московського "Торпедо", повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт 22-річного вихованця футболу Буковини з москвичами розрахований на 4,5 роки.

Кравчук з 2018 по 2020 рік захищав кольори донецького "Олімпіка". У нинішньому сезоні півзахисник молодіжної збірної України встиг зіграти в чотирьох матчах.

Загалом Кравчук відіграв 30 матчів у складі першої команди "Олімпіка", в яких забив два голи і віддав п'ять результативних передач.

"Торпедо" займає четверте місце турнірної таблиці ФНЛ - другого за силою і значущістю дивізіону Росії. Дебютувати за новий клуб Андрій може вже завтра в матчі проти СКА-Хабаровськ.