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Українець Кравчук став гравцем московського "Торпедо"

Ексхавбек "Олімпіка" підписав контракт на 4,5 роки.

Андрій Кравчук
Фото: ФК "Торпедо"
Андрій Кравчук

Український центральний півзахисник Андрій Кравчук став гравцем московського "Торпедо", повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт 22-річного вихованця футболу Буковини з москвичами розрахований на 4,5 роки.

Кравчук з 2018 по 2020 рік захищав кольори донецького "Олімпіка". У нинішньому сезоні півзахисник молодіжної збірної України встиг зіграти в чотирьох матчах.

Загалом Кравчук відіграв 30 матчів у складі першої команди "Олімпіка", в яких забив два голи і віддав п'ять результативних передач.

"Торпедо" займає четверте місце турнірної таблиці ФНЛ - другого за силою і значущістю дивізіону Росії. Дебютувати за новий клуб Андрій може вже завтра в матчі проти СКА-Хабаровськ.

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