Перший тур плейофф виявився рекордним в історії Ліги Чемпіонів

Фото: EPA/UPG ФК "Порту"

Перший тур 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів виявився рекордним за показником виграних виїзних перемог.

Гості здобули в восьми матчах 7 перемог.

Таке для даного етапу змагань трапилося вперше з моменту його введення в сезоні-2003/04.

7 - The away team has won seven of the eight first leg games in the Round of 16 this season, a record at this stage of the competition since it was introduced in 2003-04. Conquered. pic.twitter.com/i9BnlWhIBU — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2021

Єдиний виняток для даного туру стався в Порто, де місцевий "Порту" виграв у "Ювентуса" - 2:1.