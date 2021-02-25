Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
ГоловнаСпорт

Перший тур плейофф виявився рекордним в історії Ліги Чемпіонів

Гості здобули 7 перемог з восьми.

ФК &quot;Порту&quot;
Фото: EPA/UPG
ФК "Порту"

Перший тур 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів виявився рекордним за показником виграних виїзних перемог.

Гості здобули в восьми матчах 7 перемог.

Таке для даного етапу змагань трапилося вперше з моменту його введення в сезоні-2003/04.

Єдиний виняток для даного туру стався в Порто, де місцевий "Порту" виграв у "Ювентуса" - 2:1.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також