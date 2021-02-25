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УЄФА визначив претендентів на звання гравця тижня в Лізі Чемпіонів

Квартет сформували з гравців "Баварії", "Реала", "Челсі" і "МанСіті".

Олів'є Жиру
Фото: EPA/UPG
Олів'є Жиру

УЄФА назвав чотирьох претендентів на звання кращого гравця другого тижня плей-офф в Лізі Чемпіонів.

У список номінантів увійшли:

Роберт Левандовскі ("Баварія") - гол в матчі з "Лаціо" (4:1)

Олів'є Жиру ("Челсі") - переможний гол у матчі з "Атлетіко" (1:0)

Ферлан Менді ("Реал") - єдиний гол у матчі з "Аталантою" (1:0)

Жоау Канселу ("Манчестер Сіті") - асист у матчі з "Боруссією" М (2:0)

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, найкращим гравцем минулого тижня в ЛЧ став нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. Француз оформив хет-трик у переможному матчі з "Барселоною" на "Ноу Камп" (4:1).

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