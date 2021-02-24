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Футболіст і наставник "Баварії" встановили рекорди Ліги Чемпіонів

Йозуа Кіммі перевершив досягнення Томаса Мюллера і Каземіро.

Напередодні мюнхенська "Баварія" вже в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів практично вирішила завдання виходу в чвертьфінал, обігравши в Римі "Лаціо" - 4:1.

Йозуа Кімміх
Фото: EPA/UPG
Йозуа Кімміх

За переможців весь матч відіграв Йозуа Кімміх. Цей матч став 50-м для Йозуа в найсильнішому єврокубку.

Відзначимо, що відсоток перемог "Баварії" в цих матчах за участю 26-річного німця дорівнює 76.

Тим самим, Кімміх встановив новий рекорд ЛЧ - 38 перемог в перших 50 іграх турніру.

Кімміх перевершив одноклубника Томаса Мюллера і хавбека "Реала" Каземіро, на рахунку яких по 36 виграних матчів в перших 50 в ЛЧ.

Крім того, рекорд турніру встановив і головний тренер баварців Ганс-Дітер Флік, який разом з "Баварією" виграв в ЛЧ 14 з 15 матчів, що дорівнює 93%.

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