Футболіст і наставник "Баварії" встановили рекорди Ліги Чемпіонів

Напередодні мюнхенська "Баварія" вже в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів практично вирішила завдання виходу в чвертьфінал, обігравши в Римі "Лаціо" - 4:1.

Фото: EPA/UPG Йозуа Кімміх

За переможців весь матч відіграв Йозуа Кімміх. Цей матч став 50-м для Йозуа в найсильнішому єврокубку.

Відзначимо, що відсоток перемог "Баварії" в цих матчах за участю 26-річного німця дорівнює 76.

Тим самим, Кімміх встановив новий рекорд ЛЧ - 38 перемог в перших 50 іграх турніру.

Кімміх перевершив одноклубника Томаса Мюллера і хавбека "Реала" Каземіро, на рахунку яких по 36 виграних матчів в перших 50 в ЛЧ.

38 – Joshua #Kimmich (@FCBayern) feierte 38 Siege in seinen ersten 50 CL-Spielen – in der Historie der Champions League feierte kein anderer Spieler so viele Siege in seinen ersten 50 Einsätzen. Gewinner. #LAZFCB #UCL pic.twitter.com/i2CQUpatDH — OptaFranz (@OptaFranz) February 23, 2021

93 – Hansi #Flick (@FCBayern ), der heute seinen 56. Geburtstag feiert, gewann 93% seiner Champions-League-Spiele (14 von 15) – das ist die höchste Siegquote eines Trainers mit mindestens 2 Spielen in der Historie des Wettbewerbs . Erfolgsgarant. #UCL pic.twitter.com/OAH6hyBCNF — OptaFranz (@OptaFranz) February 24, 2021