Гравець "Баварії" став наймолодшим англійцем, який забив гол в Лізі Чемпіонів

Напередодні мюнхенська "Баварія" вже в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів практично вирішила завдання виходу в чвертьфінал, обігравши в Римі "Лаціо" - 4:1.

Автором другого голу чинних володарів титулу став атакуючий півзахисник Джамал Мусіала, який у віці 17 років і 363 дні став наймолодшим англійцем, а також наймолодшим гравцем "Баварії", який забивав у цьому турнірі.

Крім того, Джамал став другим наймолодшим гравцем, який забив коли-небудь в плей-офф ЛЧ. Молодший за нього був тільки нападник "Барселони" Боян Кркіч, який у 2008 році вразив ворота "Шальке" у віці 17 років і 217 днів.