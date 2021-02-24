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Гравець "Баварії" став наймолодшим англійцем, який забив гол в Лізі Чемпіонів

Джамал Мусіала увійшов в історію англійського футболу.

Гравець "Баварії" став наймолодшим англійцем, який забив гол в Лізі Чемпіонів
Джамал Мусіала
Фото: EPA/UPG

Напередодні мюнхенська "Баварія" вже в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів практично вирішила завдання виходу в чвертьфінал, обігравши в Римі "Лаціо" - 4:1.

Автором другого голу чинних володарів титулу став атакуючий півзахисник Джамал Мусіала, який у віці 17 років і 363 дні став наймолодшим англійцем, а також наймолодшим гравцем "Баварії", який забивав у цьому турнірі.

Крім того, Джамал став другим наймолодшим гравцем, який забив коли-небудь в плей-офф ЛЧ. Молодший за нього був тільки нападник "Барселони" Боян Кркіч, який у 2008 році вразив ворота "Шальке" у віці 17 років і 217 днів.

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