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Голанд встановив чергове історичне досягнення в Лізі Чемпіонів

Норвежець відзначився дублем у Севільї.

Ерлінг Голанд
Фото: EPA/UPG
Ерлінг Голанд

В рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Севілья" і дортмундська "Боруссія" видали на "Рамон Санчес Пісхуан" яскравий матч.

У підсумку, перемогу святкував німецький клуб - 3:2.

У складі переможців дублем відзначився Ерлінг Голанд.

Таким чином, 20-річний норвезький форвард встановив нове досягнення в Лізі Чемпіонів - він став першим футболістом в історії турніру, кому вдалося забити 18 м'ячів в стартових 13 матчах.

При цьому Ерлінг забивав голи проти всіх восьми суперників, з якими він зустрічався в цьому турнірі.

Крім того, Голанду треба було провести всього сім матчів за "Боруссію", щоб забити 10 голів у ЛЧ за свій новий клуб і встановити новий рекорд турніру.

Попередній рекорд - 10 голів у ЛЧ в 10 перших матчах за "Баварію" - Рой Макай встановив в 2003-04 роках.

Ще вісім голів Ерлінг забив в шести матчах ЛЧ за "Зальцбург".

Огляд матчу "Севылья" - "Боруссія".

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