Фото: EPA/UPG Ерлінг Голанд

В рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів "Севілья" і дортмундська "Боруссія" видали на "Рамон Санчес Пісхуан" яскравий матч.

У підсумку, перемогу святкував німецький клуб - 3:2.

У складі переможців дублем відзначився Ерлінг Голанд.

Таким чином, 20-річний норвезький форвард встановив нове досягнення в Лізі Чемпіонів - він став першим футболістом в історії турніру, кому вдалося забити 18 м'ячів в стартових 13 матчах.

При цьому Ерлінг забивав голи проти всіх восьми суперників, з якими він зустрічався в цьому турнірі.

8/8 - Erling Haaland has scored 17 goals in 13 Champions League appearances, netting against all eight opponents he has faced in the competition. Only Robert Lewandowski (18) has scored more goals than the Norwegian in the competition since the start of last season. Phenomenon. pic.twitter.com/ulXHbXsLkK — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2021

Крім того, Голанду треба було провести всього сім матчів за "Боруссію", щоб забити 10 голів у ЛЧ за свій новий клуб і встановити новий рекорд турніру.

Попередній рекорд - 10 голів у ЛЧ в 10 перших матчах за "Баварію" - Рой Макай встановив в 2003-04 роках.

Ще вісім голів Ерлінг забив в шести матчах ЛЧ за "Зальцбург".

10 - Erling Haaland has scored 10 Champions League goals in just seven appearances for Borussia Dortmund, the quickest a player has ever reached 10 goals for a team in the competition, breaking Roy Makaay's record with Bayern Munich (10 games, between 2003 - 2004). Machine. pic.twitter.com/quQJearNfh — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2021

Огляд матчу "Севылья" - "Боруссія".