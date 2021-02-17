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Мессі повторив "вічний" рекорд результативності Рауля в Лізі чемпіонів

Незважаючи на рекорд, приводів радіти у Лео обмаль.

Мессі повторив "вічний" рекорд результативності Рауля в Лізі чемпіонів
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

"Парі Сен-Жермен" практично гарантував собі прохід в стадію чвертьфіналу, розгромивши на виїзді "Барселону" в рамках першого матчу 1/8 фіналу - 4:1.

Відзначимо, що відкрили рахунок господарі. На 27-й хвилині Ліонель Мессі чудовою передачею виводив Френкі Де Йонга у відрив на ворота ПСЖ, але проти голландця були порушені правила у штрафному майданчику гостей.

Співвітчизник Де Йонга і за сумісництвом рефері цього поєдинку Бьорн Кейперс без вагань вказав на 11-метрову позначку.

Пенальті чітко реалізував Мессі.

Таким чином, капітан "блаугранас" повторив рекорд ЛЧ колишнього нападника "Реала" Рауля, який до вчорашнього матчу на "Ноу Камп" залишався єдиним гравцем, хто забивав голи в цьому турнірі 17 календарних років.

Мессі може на наступний рік побити це "вічне" досягнення іспанця, але, ймовірно, зробить це аргентинець вже не в складі "Барси".

Додамо, що дебютовав Лео в ЛЧ 7 грудня 2004 року, і дебютував він у Києві.

Аргентинець з'явився з перших хвилин у матчі проти "Шахтаря" на "Олімпійському". "Гірники" перемогли (2:0) завдяки дублю Джуліуса Агахови і відбитому Яном Лаштувкою пенальті.

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