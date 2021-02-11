Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
ГоловнаСпорт

У 900 матчі Мессі в кар'єрі "Барселона" поступилася "Севільї" в півфіналі Кубка Іспанії

Відзначати ювілей Лео не довелося.

У 900 матчі Мессі в кар'єрі "Барселона" поступилася "Севільї" в півфіналі Кубка Іспанії
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

У Севільї відбувся перший півфінальний матч Кубка Короля, в якому місцевий однойменний клуб приймав "Барселону".

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь господарів - по голу в кожному з таймів забили Жюль Кунде і Іван Ракітіч.

"Барселона" ще не вилетіла з турніру, тому що регламент даної стадії має на увазі двураундове протистояння. Однак сподіватися на те, що "Барса" не пропустить у себе на "Ноу Камп", шансів мало. А ось забити, в такому випадку, необхідні для виходу в фінал 4 голи - навряд чи дозволить сьогоднішній ресурс команди Роналда Кумана.

Таким чином, переможна серія підопічних Хулена Лопетегі у всіх турнірах триває вже 8 матчів.

У той же час перервалася аналогічна 6-матчева серія "блаугранас".

Відзначимо, матч на "Хуан Санчес Пісхуан" був 900-м в кар'єрі для капітана "Барселони" Ліонеля Мессі, повідомляє messi.starplayerstats.com.

У футболці каталонського гранда Лео провів 758 матчів, в яких забив 651 гол і віддав 261 результативну передачу.

Що стосується збірної Аргентини, то тут на рахунку Ліонеля 142 поєдинку, 71 забитий м'яч і 42 ассисти.

Чинний контракт Мессі з "Барселоною" закінчується в червні поточного року.

Огляд матчу "Севілья" - "Барселона".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також