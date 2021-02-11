У Севільї відбувся перший півфінальний матч Кубка Короля, в якому місцевий однойменний клуб приймав "Барселону".

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь господарів - по голу в кожному з таймів забили Жюль Кунде і Іван Ракітіч.

"Барселона" ще не вилетіла з турніру, тому що регламент даної стадії має на увазі двураундове протистояння. Однак сподіватися на те, що "Барса" не пропустить у себе на "Ноу Камп", шансів мало. А ось забити, в такому випадку, необхідні для виходу в фінал 4 голи - навряд чи дозволить сьогоднішній ресурс команди Роналда Кумана.

Таким чином, переможна серія підопічних Хулена Лопетегі у всіх турнірах триває вже 8 матчів.

У той же час перервалася аналогічна 6-матчева серія "блаугранас".

Ivan Rakitić: ⚽️

Julen Lopetegui: WWWWWWWW



Revenge of the Scapegoats, by @muhammadbutt.https://t.co/gMXobfCQqr — Squawka Football (@Squawka) February 10, 2021

Відзначимо, матч на "Хуан Санчес Пісхуан" був 900-м в кар'єрі для капітана "Барселони" Ліонеля Мессі, повідомляє messi.starplayerstats.com.

У футболці каталонського гранда Лео провів 758 матчів, в яких забив 651 гол і віддав 261 результативну передачу.

Що стосується збірної Аргентини, то тут на рахунку Ліонеля 142 поєдинку, 71 забитий м'яч і 42 ассисти.

Чинний контракт Мессі з "Барселоною" закінчується в червні поточного року.

Огляд матчу "Севілья" - "Барселона".