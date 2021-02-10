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Обидва матчі Ліги Європи між "Бенфікою" і "Арсеналом" пройдуть на нейтральних полях

Дати проведення ігор не змінилися.

Обидва матчі Ліги Європи між "Бенфікою" і "Арсеналом" пройдуть на нейтральних полях
Кубок Лиги Европы
Фото: EPA/UPG

Обидва матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між лісабонською "Бенфікою" і лондонським "Арсеналом" перенесено в інші країни, повідомляє пресслужба "канонірів".

Перша зустріч, господарем в якій буде вважатися португальський клуб, пройде 18 лютого на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Гра у відповідь, запланована на 25 лютого, відбудеться на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у Піреї.

Нагадаємо, відразу кілька матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи були перенесені в інші країни через обмеження, введені після появи нового штаму коронавірусу.

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